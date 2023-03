- Ustawa budzi nadzieję na budowę firmy wielopokoleniowej. Tam, gdzie idzie nowe, buduje się też nowy rynek. Jesteśmy jako IBR w oczywisty sposób zaangażowani w pełen monitoring mediów oraz tego, jak komunikowana i promowana jest fundacja rodzinna przez tych, którzy chętni są ją tworzyć. A że wiele w tych obietnicach nadużyć, będziemy je konsekwentnie demaskować! Fundacji rodzinnej nie można spłycać wyłącznie do zabezpieczenia majątkowego i traktować jej tylko jak lokaty inwestycyjnej! – wyjaśnia potrzebę zorganizowania Kongresu oraz tegoroczny temat przewodni dr Adrianna Lewandowska, Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego. Zarys obszaru tematycznego oraz agendy powstał podczas kreatywnego warsztatu z udziałem Ekspertów IBR, którzy nad wyzwaniami strategii i sukcesji na co dzień pracują z rodzinami właścicielskimi w procesach doradczych i do których właściciele firm rodzinnych przychodzą z pytaniami o fundację rodzinną.

Gościem specjalnym Kongresu jest Johannes Kärcher – Prezes Rady Nadzorczej Kärcher, syn założyciela firmy - Alfreda Kärchera. Do prelekcji i dyskusji o fundacjach rodzinnych dołączą także: książę Michael von Liechtenstein - Prezes Zarządu Industrie - und Finanzkontor Etablissement. Zaproszenie przyjęli także: dr Adam Mokrysz (Mokate), Ewald Raben (Grupa Raben), Leszek Kaszuba (Jamalex), Marcin Ochnik (Ochnik), Rodzina Wypychewicz (ZPUE), Filip Makowski (YORK), Krzysztof Domarecki (Selena). Przedsiębiorcy będą rozmawiali m.in. o: radach nadzorczych, sukcesji i budowaniu struktur korporacyjnych w firmie rodzinnej, inwestycjach, aktualnych wyzwaniach w rozwoju, ścieżce rozwoju sukcesora, współpracy z kadrą managerską spoza rodziny oraz sukcesji zewnątrzrodzinnej, komunikacji w sytuacjach trudnych i kryzysowych, obszarach ESG. Podczas Kongresu Instytut przyzna także coroczną nagrodę „Firma Rodzinna Roku” dla przedsiębiorstw szczególnie zaangażowanych i odpowiedzialnych społecznie.

Instytut Biznesu Rodzinnego od dekady spotyka się w Poznaniu w gronie polskich i zagranicznych rodzin biznesowych i firm rodzinnych, by rozmawiać o profesjonalizacji i dążeniu do długowieczności. Trudno uwierzyć, że tegoroczna edycja to edycja jubileuszowa. 10 lat spotkań i 10 edycji to łącznie 20 dni pełnych wrażeń, merytoryki i spotkań, łącznie 200 unikalnych prelegentów i łącznie ponad 2500 uczestników!

Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych to wydarzenie nieszablonowe nie tylko z uwagi na prelegentów i uczestników, jakich przyciąga. Instytut Biznesu Rodzinnego proponuje udział w interaktywnym spotkaniu: w trakcie wystąpień gości z Polski i zagranicy: przedsiębiorców rodzinnych, a także ekspertów i praktyków biznesowych, uczestnicy zasiądą przy okrągłych stołach dyskusyjnych. Po prelekcji będzie czas na moderowaną przez Ekspertów Instytutu Biznesu Rodzinnego (m.in. Szymona Trzebiatowskiego, Romana Wieczorka, Katarzynę Barcińską, Michała Gniatkowskiego, Grażynę Marciniak, Wiesławę Machalicę, Iwonę Rostkowską, Annę Bielak – Dworską, Alicję Hadryś i Ewę Więcek-Janka) rozmowę i wymianę poglądów z pozostałymi uczestnikami Kongresu - taka forma wydarzenia sprzyja integracji oraz umożliwia gorącą dyskusję w gronie „błyskotliwych umysłów” - przedsiębiorców. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość indywidualnych konsultacji z Ekspertami IBR w obszarach związanych z budowaniem wielopokoleniowej firmy rodzinnej. Z wydarzenia każdy wyjedzie z własną, częściowo samodzielnie napisaną książką „FUNDACJA RODZINNA – W KIERUNKU DŁUGOWIECZNOŚCI” i odpowiedzią na pytanie: Czy fundacja rodzinna jest dla mnie?

Instytut Biznesu Rodzinnego to centrum usług edukacyjnych i doradczych dla rodzin biznesowych. Celem działalności jest profesjonalizacja polskich przedsiębiorstw rodzinnych, m.in. w planach SUKCESJI i przygotowywaniu dobrej zmiany pokoleniowej. Skupia się nie tylko na przetrwaniu firmy do kolejnego pokolenia, ale również na zapewnieniu równowagi w rodzinie biznesowej, by ta mogła rozwijać i przekazywać gen przedsiębiorczości. Eksperci IBR są specjalistami w sukcesji, strategii międzypokoleniowej, moderują prace nad konstytucjami firm rodzinnych, są mentorami dla kolejnego pokolenia wzmacniając ich kompetencje przywódcze. IBR szerzy wiedzę, dobre praktyki, organizuje badania naukowe i publikuje wyniki, ma własne wydawnictwo. Jest organizatorem Akademii Sukcesora - programu managerskiego dla przyszłych kadr zarządzających firmą rodzinną, Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych, Family Business Week oraz Kongresu Next Generation.